Турция нанесла удары по северу Ирака

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ВВС Турции нанесли серию ударов по северу Ирака . Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, бомбардировке подверглась провинция Дахук , входящая в состав Иракского Курдистана. О результатах атаки пока не сообщается.

Анкаре пока не комментировали эту информацию.

В среду иракский телеканал Rudaw сообщил, что самолеты турецких ВВС нанесли два удара по населенному пункту, расположенному в приграничной зоне в Иракском Курдистане.

Неделю назад турецкий беспилотник по ошибке, как утверждают в Анкаре, атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль, столицы автономного региона Иракский Курдистан. В результате этого рейда были убиты 16 человек: пять иракских пограничников, включая двух старших офицеров, а также 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).