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СМИ: турецкие ВВС нанесли удары по северу Ирака 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Турция нанесла удары по северу Ирака
Фото: Official Website of the Turkish Air Force
ВВС Турции нанесли серию ударов по северу Ирака. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
По данным телеканала, бомбардировке подверглась провинция Дахук, входящая в состав Иракского Курдистана. О результатах атаки пока не сообщается.
В Анкаре пока не комментировали эту информацию.
В среду иракский телеканал Rudaw сообщил, что самолеты турецких ВВС нанесли два удара по населенному пункту, расположенному в приграничной зоне в Иракском Курдистане.
Неделю назад турецкий беспилотник по ошибке, как утверждают в Анкаре, атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль, столицы автономного региона Иракский Курдистан. В результате этого рейда были убиты 16 человек: пять иракских пограничников, включая двух старших офицеров, а также 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Вслед за атакой первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал Совет Безопасности ООН "срочно вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения". МИД Ирака заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц, а также о вызове посла Турецкой Республики Фатиха Йылдыза и вручении ему ноты протеста в связи с инцидентом.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , МИД , Совбез ООН , Рабочая партия Курдистана , Sky News , Дахук , Ирак , Турция
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