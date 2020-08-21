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В США назвали самый мощный военный корабль 

Вероника Полынина и ещё 2 14 минут назад
В США назвали самый мощный военный корабль
Фото: РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан» после модернизации станет самым мощным надводным военным кораблем в мире, считает Forbes.
Как пишет издание, по размерам «Адмирал Нахимов» сопоставим с американскими линкорами типа Iowa, однако превосходит их по концепции и вооружению.
Forbes отмечает, что построенные к концу холодной войны гигантские крейсеры проекта 11442М «Орлан» «затмевали любой другой надводный боевой корабль и тогда, и сейчас»: крейсеры «вооружены невероятным арсеналом оружия».

«Их основным оружием были «убийцы авианосцев» — 20 гигантских сверхзвуковых ракет П-700 «Гранит», — пишет Forbes.

Отмечается, что из-за размера и сложности эти суда невероятно дороги в обслуживании. Всего было построено четыре крейсера из пяти запланированных, из них два корабля сейчас находятся в эксплуатации: «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», который входит в состав арктического Северного флота ВМФ России.
Издание указывает, что модернизированный «Адмирал Нахимов» получит гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» — «ультрасовременное оружие, которое становится приоритетной системой для возрождающегося ВМФ России». Основной комплекс ПВО будет модернизирован до системы Форт-М, которая является более совершенной версией С-300. Среди других обновлений — более современные средства противовоздушной обороны и противолодочное вооружение.
Как сообщал «Рамблер», «Адмирал Нахимов» находится на ремонте и модернизации с 1999 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. Согласно сообщениям российских СМИ, корабль будет оснащен 80 универсальными пусковыми установками для ракет нового поколения: «Калибров», «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов». Общее количество противокорабельных ракет превысит 250. Крейсер получит на вооружение зенитную систему С-400 с новейшими дальними ракетами 40Н6E, способными поражать цели на дистанции до 380 километров. Также корабль оснастят новейшими системами обнаружения и радиоэлектронной борьбы.
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Армия , Оружие , Forbes , США
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