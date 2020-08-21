Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В США назвали самый мощный военный корабль в мире 

Ferra.ru и ещё 2 28 минут назад
В США назвали самый мощный военный корабль
Фото: Ferra.ru
Американское издание Forbes назвало самый мощный военный корабль в мире. Им оказался российский тяжёлый атомный ракетный крейсер.
Речь идёт о крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан». Точнее, об его модернизированной версии. Американцы уверены, что после работы по улучшению «Нахимов» станет самым мощным надводным неавианесущим военным кораблём в мире.
В Forbes отметили, что модернизация крейсера практически завершена. Авторы материала сравнили «Нахимова» по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa. Отмечается, что российский корабль превосходит их по концепции и вооружению». Американцы отметили датчики и новейшее вооружение крейсера.
В материале сообщили, что сейчас Военно-морской флот (ВМФ) России имеет два крейсера проекта 11442М «Орлан» — «Пётр Великий» и «Адмирал Нахимов».
Ferra.ru: последние новости
Слезоточивый газ для разгона митингующих оказался способен привести к смерти Слезоточивый газ для разгона митингующих оказался способен привести к смерти Установлен новый мировой рекорд скорости интернета Установлен новый мировой рекорд скорости интернета Показана внешность первого смартфона с подэкранной селфи-камерой Показана внешность первого смартфона с подэкранной селфи-камерой
Армия , Оружие , Forbes , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Захарова жестко осадила Макрона
Захарова жестко осадила Макрона
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение