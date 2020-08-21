В России начались госиспытания плавающего танка 

России начались государственные испытания единственного в мире легкого плавающего танка Спрут-СДМ1, их планируется завершить через полтора года, сообщает пресс-служба «Ростеха»

«’’Высокоточные комплексы'' госкорпорации Ростех передали модернизированные опытные образцы танка ‘’Спрут-СДМ1'' для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Танк пройдет испытания в морских условиях и условиях высокогорья, разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 градусов. На каждом этапе будут стрельбовые испытания.

Как рассказал первый замгенерального директора «Ростех» Владимир Артяков , модернизированный «Спрут-СДМ1» стал подвижнее, удалось достичь повышения командной управляемости, а боевая мощь танка усилена за счет новой цифровой системы управления огнем.

«Аналогов «Спрут-СДМ1» в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом», — отметил Артяков.

«Спрут-СДМ1» — модернизация противотанковой пушки «Спрут-СД», которую провела входящая в «Ростех» АО НПО «Высокоточные комплексы». Машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов и одновременно вести стрельбы на плаву. Также на танк для повышения проходимости можно установить снегоболотоходные гусеницы.

Кроме того, танк может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.