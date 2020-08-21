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США и Япония создают средство против ракет России 

Газета.Ru 46 минут назад
Соединенные Штаты и Япония планируют к середине 2020-х годов развернуть обширную сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет нового поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии. Об этом информирует газета Nikkei.
Отмечается, что проект будет стоит около $9 млрд Стороны намерены в ближайшее время выработать детали сотрудничества.
Вашингтон рассчитывает запустить порядка тысячи малых аппаратов наблюдения на орбиту высотой от 300 до 1 тыс. км. При этом 200 из них оснастят инфракрасными датчиками для обнаружения ракет.
По данным газеты, первые 30 экспериментальных спутников будут запущены в 2022 году.
Япония, в свою очередь, планирует присоединиться к проекту и предложить свои технологии миниатюризации и разработки сенсоров, а также она займется частичным финансированием проекта.
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Армия , Азия , Видео , Войска , Наука и техника , Оружие , США , Технологии , Япония
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