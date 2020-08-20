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Япония и США нашли средство против ракет РФ 

Вероника Полынина и ещё 1 4 минуты назад
Япония и США нашли средство против ракет РФ
Фото: РИА Новости
Япония и США будут отслеживать новые ракеты России, Китая и КНДР с помощью сети миниатюрных спутников, пишет японское издание Nihon Keizai Shimbun. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Китай, Россия и КНДР планируют принять на вооружение новые ракеты, меняющие траекторию полета. Обычным спутникам, находящимся на высоте 36 тысяч километров, и наземным радарам их сложно обнаружить и сбить.
В связи с новой угрозой Япония и США, уже обладающие совместной системой ПРО, подготовили проект наблюдения за Землей при помощи более чем тысячи небольших спутников.
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Как ожидается, реализация проекта обойдется примерно в 9 млрд долларов, а стороны в ближайшее время выработают детали сотрудничества. США планируют запустить около тысячи миниатюрных аппаратов наблюдения на орбиту высотой от 300 до 1 тысячи км. При этом 200 спутников будут оснащены инфракрасными датчиками для обнаружения ракет. Первые 30 экспериментальных аппаратов планируется запустить уже в 2022 году.
Японская сторона присоединится к разработке и предложит свои технологические решения, а также частично профинансирует проект.
Сеть маленьких спутников также будет включать оптические телескопы и систему позиционирования. Она будет отслеживать не только спутники, но и корабли, самолеты и передвижение сухопутных сил.
Ранее правительство Японии предлагало проект использования небольших спутников для получения информации о космическом мусоре, погоде и природных катаклизмах. Если соглашение с США будет достигнуто, эти разработки можно будет применить и в сфере безопасности.
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Армия , НАТО , InoSMI.Ru , Китай , КНДР , США , Япония
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