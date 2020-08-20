Япония и США нашли средство против ракет РФ 

Япония и Китая и США будут отслеживать новые ракеты России КНДР с помощью сети миниатюрных спутников, пишет японское издание Nihon Keizai Shimbun. Перевод статьи приводит «ИноСМИ»

Китай, Россия и КНДР планируют принять на вооружение новые ракеты, меняющие траекторию полета. Обычным спутникам, находящимся на высоте 36 тысяч километров, и наземным радарам их сложно обнаружить и сбить.

В связи с новой угрозой Япония и США, уже обладающие совместной системой ПРО, подготовили проект наблюдения за Землей при помощи более чем тысячи небольших спутников.

Как ожидается, реализация проекта обойдется примерно в 9 млрд долларов, а стороны в ближайшее время выработают детали сотрудничества. США планируют запустить около тысячи миниатюрных аппаратов наблюдения на орбиту высотой от 300 до 1 тысячи км. При этом 200 спутников будут оснащены инфракрасными датчиками для обнаружения ракет. Первые 30 экспериментальных аппаратов планируется запустить уже в 2022 году.

Японская сторона присоединится к разработке и предложит свои технологические решения, а также частично профинансирует проект.

Сеть маленьких спутников также будет включать оптические телескопы и систему позиционирования. Она будет отслеживать не только спутники, но и корабли, самолеты и передвижение сухопутных сил.

Ранее правительство Японии предлагало проект использования небольших спутников для получения информации о космическом мусоре, погоде и природных катаклизмах. Если соглашение с США будет достигнуто, эти разработки можно будет применить и в сфере безопасности.