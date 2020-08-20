Турция перебросила в Сирию бронетехнику

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провинции Идлиб. По данным SOHR, конвой состоял из бронетехники и тяжелого вооружения. Отмечается, что прибытие подкрепления произошло через день после авиаудара ВКС России

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», 18 августа российские бомбардировщики Су-24М нанесли серию ударов по объектам боевиков на севере региона. Местные СМИ утверждали, что ВКС России ударили по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Ранее сообщалось, что на пути следования российско-турецкого военного патруля в провинции Идлиб произошел взрыв. Российские военные не пострадали.