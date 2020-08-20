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Южная Корея сообщила о «возмездии» российской авиации 

News.ru 48 минут назад
Южная Корея обвинила Россию в нарушении своей односторонней зоны опознавания ПВО. В оборонном ведомстве страны заявили, что инцидент произошёл в Японском море с участием шести российских военных самолётов, в том числе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Несмотря на то, что местные военные называют это возможным ответом на недавний полёт шести американских стратегических бомбардировщиков у берегов Южной Кореи и Японии, сообщение о российской авиации может преследовать другую цель.
О пролёте российской авиации сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных. Речь идёт об инциденте 19 августа, когда самолёты в течение примерно 20 минут двигались на юг в небе над контролируемыми Сеулом островами Токто, после чего прошли в зону опознавания ПВО Японии. Собеседники агентства в южнокорейском оборонном ведомстве заявили, что действия россиян могут быть ответом на состоявшийся не так давно полёт шести стратегических бомбардировщиков США у берегов Южной Кореи и Японии.
Для сопровождения российской авиации в воздух были подняты истребители F-15K и F-16K.
Накануне в минобороны России сообщили, что «два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана». Российская сторона не признаёт зоны опознавания ПВО, которые рядом стран устанавливаются в одностороннем порядке. Так, в октябре 2019 года самолёты ВКС РФ неоднократно входили в этот воздушный район. Тогда в ответ на протесты южнокорейского руководства в Москве указывали, что в этом нет никаких нарушений, потому что речь не идёт о нарушении воздушного пространства.
Сообщения о российской авиации отчасти выгодны Сеулу: представители республики и США продолжают диалог по соглашению о распределении военных расходов. Как заявил 20 августа южнокорейский МИД, соответствующие дискуссии возобновились в начале этого месяца. Контакты между представителем Республики Корея Чон Ын Бо и его американской коллегой Донной Уэлтон проводится как в телефонном формате, так и при помощи электронной почты. Уэлтон официально получила своё назначение 3 августа, сменив на этом посту Джеймса Дехарта. В её зоне ответственности — переговоры о расходах на оборону не только с Южной Кореей, но и со всеми государствами, где находятся американские войска.

Между сторонами сложилось понимание о необходимости непрерывного взаимодействия для скорейшего решения вопроса, однако по ряду конкретных пунктов сохраняются разногласия, — пояснили в МИД Республики Корея.

Американский контингент находится на территории страны со времён Корейской войны 1950-1953 годов. Правила его пребывания регулируются договорённостями, которые были подписаны Сеулом и Вашингтоном 26 января 1950 года.
Однако с 2018 года администрация президента Дональда Трампа требует от своего союзника повышения доли взносов на содержание воинского контингента в 28 тыс. человек. В прошлом году южнокорейские расходы были увеличены на 8,2%, — до 1,04 трлн вон ($915 млн). Однако вашингтонская администрация потребовала довести вклад Сеула до $5 млрд Южнокорейское руководство считает эту сумму неоправданно высокой, поэтому переговоры на эту тему предсказуемо зашли в тупик.
Сам Трамп с самого начала своего президентства собирался полностью сократить присутствие в этой стране, мотивируя такой план убыточностью, однако от подписания указа о разрыве торгового соглашения с Сеулом, который мог предполагать и вывод войск, его неоднократно удерживали ближайшие советники. Не исключено, что «российская угроза» может послужить хорошим аргументом в спорах о военных расходах.
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Армия , Видео , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , МИД , Южная Корея , Сеул , США , Япония
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