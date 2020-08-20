Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео 

19 августа над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана плановый полет провели два стратегических российских бомбардировщика Ту-95МС. Полет длился более 7 часов. На некоторых этапах маршрута японские истребители сопровождали российские бомбардировщики. Полет Ту-95МС выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-95МС составляют костяк российской стратегической авиации. Главным ударным оружием на борту бомбардировщика являются крылатые ракеты Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101.