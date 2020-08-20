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За сутки 71 российский военный выздоровел после коронавируса 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
71 военный выздоровел после COVID-19 за сутки
Фото: ТАСС
За прошедшие сутки 71 российский военный выздоровел после коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 215 человек», — заявили в оборонном ведомстве.

При этом общее число выздоровевших среди гражданского персонала Минобороны увеличилось до 1197.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был возведён в рекордно короткие сроки.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости
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