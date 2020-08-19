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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко направил ракеты к границе 

Вероника Полынина 1 час назад
Лукашенко направил ракеты к границе
Фото: Reuters
Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Белоруссии.
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«В рамках выполнения поручения Президента Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны «отслеживать передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы».

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься», — заявил Лукашенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко в ходе проправительственного митинга в Минске заявил, что у западных границ «лязгают гусеницами» натовские войска. По его словам, танки и самолеты альянса находятся «в 15 минутах» у границ республики.
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Армия , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Министерство обороны , НАТО , Литва , Польша
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