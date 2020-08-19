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Белоруссия в огне. Главное

Белоруссия усилила войска на границе с Польшей и Литвой ракетным дивизионом 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Лукашенко направил ракеты к границе
Фото: Reuters
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск, находящуюся на границе с Польшей и Литвой.
Министр приказал дополнить войска ракетным дивизионом, средствами противовоздушной обороны и беспилотными летательными аппаратами, сообщается на сайте ведомства.
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Отмечается, что эта мера принята в рамках выполнения поручения президента страны Александра Лукашенко.

«Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — приводятся слова Хренина.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела их в полную боеготовность.
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Армия , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Литва , Польша
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