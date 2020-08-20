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Су-30СМ поднимался на перехват двух самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем 

ТАСС и ещё 18 1 час назад
Су-30СМ подняли на перехват двух самолетов НАТО
Фото: ТАСС
Су-30СМ поднимался на перехват двух самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты
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