Су-30СМ подняли на перехват двух самолетов НАТО

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Су-30СМ поднимался на перехват двух самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем
ТАСС
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1 час назад
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ТАСС
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Су-30СМ поднимался на перехват двух самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
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