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Американский генерал: российская ядерная угроза возрастает

Свободная пресса
1 час назад
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Заместитель командующего стратегическим командованием США генерал-лейтенант Томас Бюссьер заявил о росте ядерной угрозы со стороны России, вызванном созданием невиданных до сих пор видов оружия.
"Российская ядерная угроза возрастает"
Фото: EPAEPA
«Ядерная угроза России возрастает. Помимо модернизации существующего арсенала, они также развивают невиданный ранее ядерный потенциал», - заявил он.
Генерал подчеркнул, что, если не будет заключён новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, «положение вооруженных сил США придется скорректировать в соответствии с этой постоянно растущей и угрожающей сложной стратегической обстановкой».
Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы в новом договоре пр СНВ помимо Соединённых Штатов и России участвовал также Китай.
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