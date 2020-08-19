"Российская ядерная угроза возрастает"

«Ядерная угроза России возрастает. Помимо модернизации существующего арсенала, они также развивают невиданный ранее ядерный потенциал», - заявил он.
Генерал подчеркнул, что, если не будет заключён новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, «положение вооруженных сил США придется скорректировать в соответствии с этой постоянно растущей и угрожающей сложной стратегической обстановкой».
Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы в новом договоре пр СНВ помимо Соединённых Штатов и России участвовал также Китай.