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Российские военные корабли в Северном море встревожили НАТО 

Вероника Полынина и ещё 2 43 минуты назад
9 военных кораблей РФ встревожили НАТО
Фото: Общественное достояние
Корабли НАТО сопроводили девять российских кораблей, следовавших из Балтийского в Северное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) Великобритании.
В операции принимали участие силы Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Канады и Португалии, отметили в британских ВМС. Со стороны королевских сил в ней участвовали патрульные суда Tyne и Mersey, а также фрегат Westminster.

«Королевские ВМС продемонстрировали широкий спектр своих возможностей, следуя за боевыми единицами российского флота», — говорится в сообщении.

Переход осуществляли три российских ракетных корабля, три корвета типа «Стерегущий» и три больших десантных корабля проекта 775. Отмечается, что российские корабли действовали «в безопасной и профессиональной манере». При этом в ВМС Великобритании указали на «повышенный уровень активности» кораблей РФ, связанный с проведением крупномасштабных учений российского флота после военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
По словам пресс-службы ВМС, операция сопровождения стала первой за последние годы, объединившей патрульные суда стран-союзниц в составе первого постоянного оперативного соединения ВМС НАТО (Standing NATO Maritime Group 1).
Как сообщал «Рамблер», в начале августа Минобороны России провело внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, проверка прошла в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020», назначенных на сентябрь 2020 года.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО , Великобритания
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