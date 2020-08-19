9 военных кораблей РФ встревожили НАТО

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Корабли НАТО сопроводили девять российских кораблей, следовавших из Балтийского в Северное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) Великобритании.

Германии, Дании, Норвегии, Канады и В операции принимали участие силы Великобритании Португалии , отметили в британских ВМС. Со стороны королевских сил в ней участвовали патрульные суда Tyne и Mersey, а также фрегат Westminster.

«Королевские ВМС продемонстрировали широкий спектр своих возможностей, следуя за боевыми единицами российского флота», — говорится в сообщении.

Переход осуществляли три российских ракетных корабля, три корвета типа «Стерегущий» и три больших десантных корабля проекта 775. Отмечается, что российские корабли действовали «в безопасной и профессиональной манере». При этом в ВМС Великобритании указали на «повышенный уровень активности» кораблей РФ, связанный с проведением крупномасштабных учений российского флота после военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

По словам пресс-службы ВМС, операция сопровождения стала первой за последние годы, объединившей патрульные суда стран-союзниц в составе первого постоянного оперативного соединения ВМС НАТО (Standing NATO Maritime Group 1).