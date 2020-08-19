В минувший вторник протурецкие боевики обнародовали кадры падения в Сирии двух беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в сельской местности Идлиба.

На видео демонстрируется, как вначале падает один горящий дрон, а затем показывается другой, также объятый пламенем, за которым тянется след плотного черного дыма. Затем видны лежащие на земле обломки.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин , участники незаконных вооруженных формирований вначале утверждали, что им, якобы, удалось сбить два или даже три "самолета-разведчика". Причем говорилось о российской или иранской принадлежности уничтоженной техники.

На самом деле были потеряны два американских ударных MQ-9 Reaper, в ролике можно разглядеть характерную для этих крылатых машин хвостовую часть.

Сложно сказать точно, из-за чего все это могло произойти. По одной версии, были применены переносные зенитные ракетные комплексы. Однако как правило БПЛА США совершают маневры на высотах, которые просто недосягаемы для ПЗРК.

В то же время известно, что в этом районе дислоцируются турецкие установки противовоздушной обороны MIM-23 Hawk, но никаких свидетельств о том, что они были задействованы, пока нет.

Американские неофициальные источники, например Military Times, признают, что США лишились двух беспилотников. При этом сообщают, что аппараты столкнулись в воздухе, и пока не ясно, велся ли по ним огонь с земли.