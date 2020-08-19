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Белоруссия в огне. Главное

В Минске побывал самолет ФСБ, используемый для полетов главы спецслужбы 

Newsru.com 1 час назад
В Минске вечером во вторник приземлился самолет специального летного отряда "Россия" Ту-214 ПУ. По данным сервиса Flightradar, самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из Внуково и в 20:18 совершил посадку в белорусской столице.
Самолет ФСБ России сел в Минске
По данным из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ и используется для полетов директора спецслужбы Александра Бортникова, пишет РБК. Так, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 летал в Вашингтон, где проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.
Выполнявший полет лайнер относится к модификации Ту-214ВПУ. Известно только об одном самолете такой модификации с регистрационным номером RA-64523, он был построен на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова) специально для объединенного авиационного отряда спецназначения ФСБ.
Аббревиатура ПУ расшифровывается как "высотный пункт управления", рассказывал изданию "Бизнес Online" источник в авиастроительной отрасли. В декабре 2013 года самолет был передан управлению ФСБ. Обратный рейс Ту-214ВПУ совершил после получночи, приземлившись в Москве в 2:43 ночи.
12 августа в Белоруссию из России прилетели сразу два борта Воздушно-космических сил — лайнеры Ту-134 ВКС России, оборудованные спецсвязью. Как минимум один из этих самолетов в советское время использовался для перевозки высшего партийного руководства, а позднее — руководства Минобороны.
Общественная служба новостей со ссылкой на политолога Владимира Леонтьева сообщает, что все эти полеты могут быть связаны с оказанием консультационной помощи властям и силовикам Белоруссии.

"Ведутся переговоры, отслеживается нестабильная ситуация, обсуждаются возможные действия и консультируются белорусские силовики. У нас есть военная доктрина, и если Белоруссия будет нуждаться и попросит помощи, то Россия поможет. Просто так вмешательства не будет", — заявил собеседник издания.

15 августа Александр Лукашенко, официально объявленный ЦИК победителем президентских выборов, заявил, что Россия "при первом же запросе" окажет Белоруссии всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз в рамках Союзного государства и ОДКБ. Договоренность об этом, по словам Лукашенко, была достигнута лично с президент России Владимиром Путиным.
В Кремле только на следующий день появилось краткое сообщение, что в ходе телефонного разговора российская сторона подтвердила готовность оказать "необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности".
18 августа Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, "ведущих к дальнейшей эскалации кризиса", и оказания давления на белорусское руководство.
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Комментарии 18
Армия , Видео , Белоруссия в огне , Ангела Меркель , Александр Бортников , Владимир Леонтьев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Казанский авиазавод , ФСБ , Министерство обороны , Международный аэропорт Внуково , Центризбирком России , Минск
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