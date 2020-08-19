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Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли учения прошли учения экипажей боевых машин Центрального военного округа. В ходе учений военнослужащие на танках Т-72Б3 и БМП-2 преодолевали водную преграду реки Томь. На кадрах видно, как боевые машины плывут поперек реки.
Т-72Б3 является основным российским танком семейства Т-72. Эта модификация разработана, как бюджетная альтернатива танку Т-90. Модернизация до Т-72Б3 производится из модификации Т-72Б. Модернизация из более ранних моделей Т-72 до Т-72Б3 невозможна. Модернизация Т-72Б до уровня Т-72Б3 стоит порядка 52 млн рублей по состоянию на 2013-й год.
Армия , Видео , Кемеровская Область
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