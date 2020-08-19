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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео учений военных инженеров 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
На южных полигонах прошли специальные учения военных инженеров Южного военного округа. В учениях была задействована новейшая и перспективная инженерная техника — защищенные автомобили «Тайфун», «Рысь» «Патруль», многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6» с мультилифтом, универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, комплекс развертывания временных дорог КРВД, тяжелый механизированный мост ТММ-7, комбинированная дорожная машина КДМ, бурильные установки ПБУ-1000 и ПБУ-100. Для опреснения воды была использована безреагентная система очистки и консервирования воды МККВ-1000. В учениях также отрабатывалось оперативное возведение наземных пунктов укрепления позиций. Часть сооружений была возведена механизированным способом. Штурмовые подразделения в ходе учений преодолевали заграждения с помощью штурмовых лестниц.
Армия , Видео
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