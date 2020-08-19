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Анонсирован заход британских кораблей в Черное море 

РИА Новости и ещё 1 43 минуты назад
Анонсирован заход британских кораблей в Черное море
Фото: Defence Images
Королевский военно-морской флот Великобритании проведет совместные морские учения с ВМС Украины в Черном море, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

"Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока", — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В ходе своего визита на Украину Уоллес заявил, что Британия намерена осенью направить корабли для совместных учений.

"Инициатива по морским учениям — это еще один шаг вперед в отношениях в области обороны Великобритании и Украины. Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием, все это защищает их территориальную целостность", — говорится в заявлении.

"Инициатива по морским учениям даст ВМС Украины возможность работать еще более тесно с международными партнерами для защиты черноморского региона", — отмечается в сообщении.
Сообщается, что в ходе своего визита в Киев министр встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном и главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.
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Армия , Войска , Украина , Бен Уоллес , Великобритания
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