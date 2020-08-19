Слепая ракета: в возможностях «Циркона» усомнились

Доктор военных наук Константин Сивков и футуролог Максим Калашников считают, что вооружённые силы не могут указать точное целеуказание перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Эксперты отметили в статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере», что для точного целеуказания ракет нужны развитые инструменты воздушной, космической и морской разведки и этих средств нет у России

С учётом вероятной дальности действия средств разведки этих спутников (дистанция грубо оценивается, опираясь на известные данные по иностранным аналогам) и ожидаемого времени их движения по орбите можно полагать, что одну цель в значимых для России оперативно важных районах Мирового океана четвёрка спутников системы «Лиана» сможет просмотреть только два раза в сутки с вероятной продолжительностью сеанса не более шести — девяти минут, — отмечают эксперты в статье.

По их мнению, для эффективного целеуказания ракет и решения задач разведки необходимо увеличить количество спутников системы «Лиана». Как отметили военные эксперты, развитие разведки ограничено из-за недостаточного финансирования.

В нынешнем состоянии наша система космического наблюдения полноценно обеспечить применение ударных сил флота для борьбы с надводными кораблями не может. Её возможности в разведке подводного противника еще ниже

Полноценно эффективной система «Лиана» при нынешнем составе спутников может быть при решении задач разведки стационарных наземных объектов. Но этого для обеспечения сил флота слишком мало

Чтобы спутниковая система РЦ стала полноценной, нужно на порядок (в десять раз) увеличить её группировку. Но пока «Лиана» остаётся и медлительной, и полузрячей, — сообщили авторы публикации.