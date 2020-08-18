Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

СМИ раскрыли имя убитого в Сирии генерала 

Ura.Ru 1 час назад
СМИ раскрыли имя убитого в Сирии генерала
Фото: РИА Новости
Погибшим в Сирии высокопоставленным силовиком предположительно является генерал-майор вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Офицер занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае.

«В Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких», — пишет РБК со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается также, что взрыв произошел около нефтяного поля Ат-Тайм, южнее города Дайр-эз-Заур на северо-востоке Сирии. Получить оперативный комментарий Минобороны URA.RU не удалось.
В Сирии погиб российский генерал
Помимо генерала, жертвой взрыва стал командующий национальной обороной Дейр-Эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных, добавили в агентстве. Еще трое человек получили различные ранения.
Ранее стало известно, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский генерал. Радиоуправляемое устройство сдетонировало в момент проезда рядом с ним автоколонны.
Ura.Ru: последние новости
Мишустин согласился раздавать землю в России бесплатно Мишустин согласился раздавать землю в России бесплатно Оппозиция Беларуси хочет изменить отношения с Россией Оппозиция Беларуси хочет изменить отношения с Россией Путин предостерег Меркель от вмешательства в дела Беларуси Путин предостерег Меркель от вмешательства в дела Беларуси
Комментарии 108
Армия , Министерство обороны , РБК , Забайкальский Край , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд
«Она врёт»: Собчак перестали уважать
«Она врёт»: Собчак перестали уважать
Белорусы ринулись в Польшу
Белорусы ринулись в Польшу
В деле Ефремова появился тайный свидетель
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение