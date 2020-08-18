СМИ раскрыли имя убитого в Сирии генерала 

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Погибшим в Сирии высокопоставленным силовиком предположительно является генерал-майор вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Офицер занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае

«В Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких», — пишет РБК со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается также, что взрыв произошел около нефтяного поля Ат-Тайм, южнее города Дайр-эз-Заур на северо-востоке Сирии. Получить оперативный комментарий Минобороны URA.RU не удалось.

Помимо генерала, жертвой взрыва стал командующий национальной обороной Дейр-Эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных, добавили в агентстве. Еще трое человек получили различные ранения.

Ранее стало известно, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский генерал. Радиоуправляемое устройство сдетонировало в момент проезда рядом с ним автоколонны.