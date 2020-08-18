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Ракета выпущена по Израилю из сектора Газа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 49 минут назад
Ракета выпущена по Израилю из сектора Газа
Фото: globallookpress.com
По территории Израиля из сектора Газа выпущена ракета, сообщила армейская пресс-служба.

«Засечен пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории», — передает заявление ТАСС.

Отмечается, что в крупном городе Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.
В ночь на воскресенье Израиль дважды поразил военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет.
Израильская армия сообщила в понедельник о предотвращении теракта недалеко от гробницы праматери Рахили в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Хамас , ИТАР-ТАСС , Израиль
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