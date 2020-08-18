Ракета выпущена по Израилю из сектора Газа 

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По территории Израиля из сектора Газа выпущена ракета, сообщила армейская пресс-служба.

«Засечен пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории», — передает заявление ТАСС.

Отмечается, что в крупном городе Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

В ночь на воскресенье Израиль дважды поразил военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет.

Израильская армия сообщила в понедельник о предотвращении теракта недалеко от гробницы праматери Рахили в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.