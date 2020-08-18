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«Калашников» разработал первое в России smart-ружье 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
«Калашников» разработал первое в РФ smart-ружье
Фото: пресс-служба концерна "Калашников"
"Калашников" покажет на форуме "Армия" первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в группе концерна "ВКонтакте".

"Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме "Армия-2020", — говорится в описании к видеоролику.

На видеозаписи видно, что ружье выполнено в футуристичном дизайне, на нем установлен коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными девайсами. Накануне "Калашников" сообщил, что представит на форуме новый автомат АК-19 в калибре 5.56.
Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".
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Армия , Интернет
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