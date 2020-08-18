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СМИ: американцы устали от войн 

News.ru 59 минут назад
Американцы устали от войн
Фото: globallookpress.com
Большинство граждан США хочет прекращения войн с участием американских военнослужащих и мечтает о выводе войск из Ирака и Афганистана. Об этом пишет издание «Аргументы недели» со ссылкой на западные СМИ.
По его данным, три четверти американцев хотят прекращения военных конфликтов с участием США. Как отмечают американские СМИ, это может стать одним их ключевых моментов в предвыборных кампаниях кандидатов в президенты страны.
В ноябре этого года избиратели США, столкнувшиеся с неконтролируемой пандемией и экономическим коллапсом, будут выбирать между войной и уменьшением расходов на войну, — цитирует «Аргументы недели» западных коллег.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп ранее пообещал сократить военное присутствие США в мире и начал выводить войска из некоторых стран. При этом напарница его соперника Джо Байдена Камала Харрис является сторонником увеличения военных расходов Вашингтона.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жена экс-президента США Мишель Обама заявила, что действующий лидер государства Дональд Трамп является неподходящим для Соединённых Штатов президентом.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , Оружие , США , Мишель Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Афганистан , Ирак
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