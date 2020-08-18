Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Неоосманские амбиции: Турция строит военную базу в Ливии 

Газета.Ru 1 час назад
Неоосманские амбиции: Турция строит военную базу
Фото: Газета.Ru
Турция при поддержке Катара и ПНС создает военную базу в Ливии в рамках соглашения о повышении уровня подготовки соперников армии Халифы Хафтара. Появление военного объекта грозит усилением напряженности в раздираемой конфликтом республике, а также нарушением части международных соглашений по Ливии. При этом действия Турции сильно ударят по ее взаимоотношениям с Евросоюзом, который и так недоволен вмешательством Анкары в дела североафриканского государства.
Турция и Катар договорились с правительством национального согласия Ливии (ПНС) о создании турецкой военно-морской базы на территории республики. По данным телеканала Al Arabiya, объект должен появиться в ливийском городе Мисурата вместе с трехсторонним координационным центром.
Помимо военной базы, в Ливию будут отправлены военные советники Катара, которые займутся обучением сил ПНС. Кроме того, Анкара и Доха согласились предоставить ливийским военнослужащим места с своих военных училищах для повышения уровня их подготовки.
Главная цель соглашения сторон заключается в повышении боеспособности воинских подразделений на стороне ПНС, что вряд ли позитивно отразится на ливийском конфликте. Поддерживаемое ООН правительство национального согласия во глава с Файезом Сараджем в настоящее время контролирует запад республики, в том числе столицу Триполи.
Ее противниками выступает ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, вместе с временным кабинетом Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и парламентом они удерживают контроль над востоком Ливии.
Война в Ливии продолжается уже девять лет. С прошлого года после того, как силы ЛНА начали наступление на Триполи, чтобы установить полный контроль над страной, и без того сложная обстановка в стране начала накаляться. Вмешательство Турции, заключившей меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам с ПНС, отчасти помешало Хафтару осуществить задуманное, но вызывало неоднозначную реакцию у международного сообщества.
Интересно, что в день заключения договора по турецкой военной базе в Ливии, в ПНС заявили, что выступают за политический диалог для урегулирования кризиса в республике. Однако пойдет ли ЛНА на переговоры с Сараджем при столь явном вмешательстве Турции — вопрос достаточно спорный.

Зачем это Эрдогану

Действия Анкары по Ливии еще в начале года привели к запуску международного диалога по ливийскому кризису. Мировое сообщество попыталось урегулировать конфликт путем организации переговоров ЛНА и ПНС вначале в Москве, а затем на масштабной конференции в Берлине. Однако достигнуть консенсуса так и не удалось — представители сторон отказались от прямых переговоров.
Впрочем, обсуждение привело к заключению ряда ключевых договоренностей между другими странами.
Во-первых, было подтверждено введение эмбарго на поставки оружия в Ливию. Во-вторых, было заявлено о неприемлемости иностранного вмешательства в конфликт. В свою очередь, ПНС и ЛНА согласились придерживаться режима прекращения огня, который вскоре, правда, был нарушен.
Тем не менее, международные договоренности нарушила и Турция, очередное соглашение с правительством Сараджа демонстрирует отчетливое пренебрежение Анкарой мировыми усилиями по урегулированию ливийского конфликта. Это неудивительно, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследует собственные цели в Ливии.
Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, политика турецкого лидера в регионе базируется на нескольких постулатах, главный из которых — неоосманизм.

«Эрдоган пытается восстановить турецкое влияние на территориях, которые ранее входили в Османскую империю. Ливия находилась под влиянием османов, отсюда и выходят попытки турок вмешаться в ситуацию в регионе. Кроме того, по национальному обету последнего османского парламента территории самой Турции гораздо шире, чем нынешние. Туда входят Кипр, северная часть Сирии, иракские Киркук и Мосул — то есть у Турции достаточно большие аппетиты в данном плане», — указал эксперт.

Вторым важным моментом для Турции является ситуация вокруг границ шельфа в Средиземном море. Соглашение с ПНС по морским зонам позволило Анкаре установить удобные ей разграничения и соединить свой шельф с шельфом Ливии, попутно проигнорировав множество греческих островов в Средиземном и Эгейском море, да и в целом начав разработку месторождений на шельфе Греции, что не смогли простить в Афинах— греческая сторона активно пытается надавить на Турцию в этом вопросе, в том числе с помощью ЕС.

«В соответствии с международным правом за островами предусматривается такая же часть шельфа континентального, как и за материковой частью. Если границы проводить как положено, Турция не имеет никаких возможностей соединить свой шельф с шельфом Ливии. Однако турки игнорируют эти постановления, естественно, нарушая международное право. Чтобы подтвердить свои претензии, буровые установки турок сопровождают боевые корабли», — указал Надеин-Раевский.

Военный фактор

Появление военной базы на ливийской территории в данных обстоятельствах — ключевой момент: за ее счет Турция может поддерживать свои амбициозные планы как на шельф, так и на постосманские государства. Как писали западные СМИ, турецкая сторона испытывает определенную ответственность по отношению к бывшим государствам империи и пытается взять под контроль эти страны.
С точки зрения Надеина-Раевского, в случае победы ПНС в ливийском конфликте военных объектов Турции на территории республики станет еще больше. В свою очередь, это позволит расширить контроль в регионе.

«Касательно реакции Запада на действия Анкары в Ливии, скорее всего, США появление военной базы «проглотят», а вот европейские страны отреагируют иначе. В частности, Франция в вопросах шельфа уже поддержала Грецию, отправив к ней свои корабли. Но пока в военном плане перевес все еще на стороне Турции, а не греков», — подчеркнул эксперт.

При этом отсутствие реакции США на действия Анкары, в целом, будет вполне ожидаемой. По информации The Washington Post, в Вашингтоне Ливию рассматривают как «проблему Европы», несмотря на определенный интерес к нефтяным месторождениям в республике.
Белый дом рассматривает ливийский кризис как чрезвычайно сложный конфликт, предпочитая действовать закулисно, отмечает издание. По сути, США выступают за политическое урегулирование кризиса, частично отдавая предпочтения в пользу ПНС, но не создают серьезных препятствий ЛНА.
Если же говорить о Евросоюзе, то тут ситуация обратная — европейцы занимают сторону Греции по вопросам шельфа и всячески критикуют недружественные действия Турции. Скорее всего, появление военной базы в Брюсселе также не обойдут стороной, отметив опасность эскалации конфликта из-за присутствия турецких солдат на ливийской территории.
Впрочем, как именно это может повлиять на ситуацию в республике и поможет ли завершению конфликта в пользу ПНС, — ответить сложно. В середине лета текущего года силы Хафтара были отброшены от Триполи, что ряд экспертов связывает непосредственно с поддержкой Турции. Однако ЛНА также не одиноки и получают помощь от Египта вместе с ОАЭ. Пока с полной уверенностью можно сказать лишь, что появление турецкой военной базы в Ливии вряд ли поможет продвинуть процесс мирного урегулирования конфликта.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Газета.Ru: последние новости
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана СМИ: Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу СМИ: Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу Помпео сравнил угрозу от КНР с вызовами "холодной войны" с СССР Помпео сравнил угрозу от КНР с вызовами "холодной войны" с СССР
Комментарии 1
Армия , Реджеп Эрдоган , Виктор Надеин-Раевский , ЕС , ООН , ИМЭМО РАН , Газета.Ru , Анкара , Доха , Катар , Ливия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
00:39
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Шоу-бизнес
В деле Ефремова появился тайный свидетель
00:15
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение