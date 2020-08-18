Неоосманские амбиции: Турция строит военную базу

Турция при поддержке Катара и ПНС создает военную базу в Ливии в рамках соглашения о повышении уровня подготовки соперников армии Халифы Хафтара. Появление военного объекта грозит усилением напряженности в раздираемой конфликтом республике, а также нарушением части международных соглашений по Ливии. При этом действия Турции сильно ударят по ее взаимоотношениям с Евросоюзом , который и так недоволен вмешательством Анкары в дела североафриканского государства.

Турция и Катар договорились с правительством национального согласия Ливии (ПНС) о создании турецкой военно-морской базы на территории республики. По данным телеканала Al Arabiya, объект должен появиться в ливийском городе Мисурата вместе с трехсторонним координационным центром.

Помимо военной базы, в Ливию будут отправлены военные советники Катара, которые займутся обучением сил ПНС. Кроме того, Анкара и Доха согласились предоставить ливийским военнослужащим места с своих военных училищах для повышения уровня их подготовки.

Главная цель соглашения сторон заключается в повышении боеспособности воинских подразделений на стороне ПНС, что вряд ли позитивно отразится на ливийском конфликте. Поддерживаемое ООН правительство национального согласия во глава с Файезом Сараджем в настоящее время контролирует запад республики, в том числе столицу Триполи.

Ее противниками выступает ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, вместе с временным кабинетом Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и парламентом они удерживают контроль над востоком Ливии.

Война в Ливии продолжается уже девять лет. С прошлого года после того, как силы ЛНА начали наступление на Триполи, чтобы установить полный контроль над страной, и без того сложная обстановка в стране начала накаляться. Вмешательство Турции, заключившей меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам с ПНС, отчасти помешало Хафтару осуществить задуманное, но вызывало неоднозначную реакцию у международного сообщества.

Интересно, что в день заключения договора по турецкой военной базе в Ливии, в ПНС заявили, что выступают за политический диалог для урегулирования кризиса в республике. Однако пойдет ли ЛНА на переговоры с Сараджем при столь явном вмешательстве Турции — вопрос достаточно спорный.

Зачем это Эрдогану

Действия Анкары по Ливии еще в начале года привели к запуску международного диалога по ливийскому кризису. Мировое сообщество попыталось урегулировать конфликт путем организации переговоров ЛНА и ПНС вначале в Москве, а затем на масштабной конференции в Берлине. Однако достигнуть консенсуса так и не удалось — представители сторон отказались от прямых переговоров.

Впрочем, обсуждение привело к заключению ряда ключевых договоренностей между другими странами.

Во-первых, было подтверждено введение эмбарго на поставки оружия в Ливию. Во-вторых, было заявлено о неприемлемости иностранного вмешательства в конфликт. В свою очередь, ПНС и ЛНА согласились придерживаться режима прекращения огня, который вскоре, правда, был нарушен.

Тем не менее, международные договоренности нарушила и Турция, очередное соглашение с правительством Сараджа демонстрирует отчетливое пренебрежение Анкарой мировыми усилиями по урегулированию ливийского конфликта. Это неудивительно, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследует собственные цели в Ливии.

«Эрдоган пытается восстановить турецкое влияние на территориях, которые ранее входили в Османскую империю. Ливия находилась под влиянием османов, отсюда и выходят попытки турок вмешаться в ситуацию в регионе. Кроме того, по национальному обету последнего османского парламента территории самой Турции гораздо шире, чем нынешние. Туда входят Кипр, северная часть Сирии, иракские Киркук и Мосул — то есть у Турции достаточно большие аппетиты в данном плане», — указал эксперт.

Вторым важным моментом для Турции является ситуация вокруг границ шельфа в Средиземном море. Соглашение с ПНС по морским зонам позволило Анкаре установить удобные ей разграничения и соединить свой шельф с шельфом Ливии, попутно проигнорировав множество греческих островов в Средиземном и Эгейском море, да и в целом начав разработку месторождений на шельфе Греции, что не смогли простить в Афинах— греческая сторона активно пытается надавить на Турцию в этом вопросе, в том числе с помощью ЕС.

«В соответствии с международным правом за островами предусматривается такая же часть шельфа континентального, как и за материковой частью. Если границы проводить как положено, Турция не имеет никаких возможностей соединить свой шельф с шельфом Ливии. Однако турки игнорируют эти постановления, естественно, нарушая международное право. Чтобы подтвердить свои претензии, буровые установки турок сопровождают боевые корабли», — указал Надеин-Раевский.

Военный фактор

Появление военной базы на ливийской территории в данных обстоятельствах — ключевой момент: за ее счет Турция может поддерживать свои амбициозные планы как на шельф, так и на постосманские государства. Как писали западные СМИ, турецкая сторона испытывает определенную ответственность по отношению к бывшим государствам империи и пытается взять под контроль эти страны.

С точки зрения Надеина-Раевского, в случае победы ПНС в ливийском конфликте военных объектов Турции на территории республики станет еще больше. В свою очередь, это позволит расширить контроль в регионе.

«Касательно реакции Запада на действия Анкары в Ливии, скорее всего, США появление военной базы «проглотят», а вот европейские страны отреагируют иначе. В частности, Франция в вопросах шельфа уже поддержала Грецию, отправив к ней свои корабли. Но пока в военном плане перевес все еще на стороне Турции, а не греков», — подчеркнул эксперт.

При этом отсутствие реакции США на действия Анкары, в целом, будет вполне ожидаемой. По информации The Washington Post, в Вашингтоне Ливию рассматривают как «проблему Европы», несмотря на определенный интерес к нефтяным месторождениям в республике.

Белый дом рассматривает ливийский кризис как чрезвычайно сложный конфликт, предпочитая действовать закулисно, отмечает издание. По сути, США выступают за политическое урегулирование кризиса, частично отдавая предпочтения в пользу ПНС, но не создают серьезных препятствий ЛНА.

Если же говорить о Евросоюзе, то тут ситуация обратная — европейцы занимают сторону Греции по вопросам шельфа и всячески критикуют недружественные действия Турции. Скорее всего, появление военной базы в Брюсселе также не обойдут стороной, отметив опасность эскалации конфликта из-за присутствия турецких солдат на ливийской территории.

Впрочем, как именно это может повлиять на ситуацию в республике и поможет ли завершению конфликта в пользу ПНС, — ответить сложно. В середине лета текущего года силы Хафтара были отброшены от Триполи, что ряд экспертов связывает непосредственно с поддержкой Турции. Однако ЛНА также не одиноки и получают помощь от Египта вместе с ОАЭ. Пока с полной уверенностью можно сказать лишь, что появление турецкой военной базы в Ливии вряд ли поможет продвинуть процесс мирного урегулирования конфликта.