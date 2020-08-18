Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

США назвали условия продления СНВ-3 

ТК «Звезда» и ещё 2 2 часа назад
США назвали условия продления СНВ-3
Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Россия работают над соглашением о ядерном разоружении.
Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно, если соглашение охватит ряд вопросов, связанных с новыми вооружениями РФ. Об этом сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, пишет РИА Новости.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США и РФ работают над новым соглашением о ядерном разоружении.
В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.
Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
ТК «Звезда»: последние новости
Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии ЦПВС: российские военные не пострадали при взрыве на пути следования турецкой машины в Идлибе ЦПВС: российские военные не пострадали при взрыве на пути следования турецкой машины в Идлибе США назвали условия продления СНВ-3 США назвали условия продления СНВ-3
Комментарии
Армия , Оружие , США , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Путин и Макрон обсудили кризис в Белоруссии
Путин и Макрон обсудили кризис в Белоруссии
В Москве украли сейф у американца
В Москве украли сейф у американца
Лукашенко позвонил Путину
Лукашенко позвонил Путину
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
00:39
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Шоу-бизнес
В деле Ефремова появился тайный свидетель
00:15
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение