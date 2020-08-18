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В США указали на место российского ВПК в мире 

Lenta.ru 1 час назад
В США указали на место российского ВПК в мире
Фото: РИА Новости
В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
По сравнению с предыдущим годом позиции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в рейтинге упали. Так, «Алмаз-Антей» (выручка от реализации продукции военного назначения в размере 9,1916 миллиарда долларов, падение 5 процентов) опустился на 17-е место с 15-го, а «Тактическое ракетное вооружение» (3,4749 миллиарда, минус 3 процента) заняло 35-е место вместо 32-го. Согласно рейтингу, на продукцию военного назначения приходится 95 процентов общих доходов производителя С-400 «Триумф» и 98 процентов — разработчика «Циркона».
Как указывается в рейтинге, первая пятерка принадлежит американским компаниям Lockheed Martin (56,606 миллиарда, рост 12 процентов), Boeing (34,3 миллиарда, рост 1 процент), General Dynamics (29,512 миллиарда, плюс 7 процентов), Northrop Grumman (28,6 миллиарда, рост 13 процентов) и Raytheon (22,448 миллиарда, плюс 9 процентов). Всего в списке находятся 42 американских компании. Отмечается, что по оборонной выручке Lockheed (Lockheed Martin) лидирует с 1980 года, оставаясь основным подрядчиком Пентагона.
Шестое место рейтинга принадлежит китайской Aviation Industry Corporation (25,07538 миллиарда, рост 1 процент). Всего в списке Defense News присутствует восемь китайских компаний.
Издание отмечает, что в будущем рейтинг может пополниться такими компаниями, как американская SpaceX (мировой лидер по числу коммерческих пусков и один из подрядчиков Пентагона) и российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, производитель истребителей МиГ-35, Су-35 и Су-57). «Есть некоторые упущения, которые, как мы надеемся, могут появиться в будущих рейтингах», — пишет Defense News, отмечая зависимость рейтинга от готовности компаний предоставить сведения о своих продажах.
В 2019 году в рейтинге Defense News впервые были учтены китайские военно-промышленные корпорации, которые потеснили российские компании с занимаемых ими ранее позиций.
В 2018-м в рейтинг Defense News входило шесть российских компаний, в частности, ОАК.
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Комментарии 1
Армия , Оружие , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Boeing , Пентагон , Алмаз-Антей , SpaceX , ОАК , США
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