Израилю предрекли потерю военного превосходства

Нормализация отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) не изменила позиции истеблишмента еврейского государства по поводу продажи американского высокотехнологичного оружия арабам. По крайней мере, в этом уверяют представители военной и политической элиты еврейского государства. Повод для обсуждения дали сообщения в ивритоязычных СМИ о тайном согласии премьер-министра Биньямина Нетаньяху при заключении сделки на военное усиление Эмиратов.
Фото: Ofir Abe/wikimedia.orgOfir Abe/wikimedia.org
О том, что Израиль в действительности не заинтересован в продажах продвинутой американской техники в ОАЭ, несмотря на соглашение о нормализации отношений, сообщили источники Haaretz. Сразу несколько высокопоставленных собеседников издания выразили тревогу в связи с поступившими сведениями о том, что в ходе подготовки к сближению между еврейским государством и аравийской монархией Биньямин Нетаньяху и глава МОССАД Йоси Коэн могли пообещать Эмиратам больше не блокировать продажу им оружия из США
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Из слов источников Haaretz следует, что позиция израильского истеблишмента по поводу продажи высокотехнологичного оружия арабским странам всё равно не изменилась: ряд вооружений, в том числе самолёты F-35, может серьёзно изменить баланс сил в регионе и лишить Израиль качественного военного превосходства, поэтому военная и политическая элита еврейского государства по-прежнему будет противостоять поставкам американской техники в аравийские столицы.
Тема закулисных обещаний Нетаньяху действительно взбудоражила израильское общественное мнение. Ряд местных СМИ сообщил, что договорённости о нормализации отношений действительно могут включать пункт, который позволит ОАЭ беспрепятственно закупать F-35 у Америки. По этим данным, администрация президента США Дональда Трампа
уже «намерена продать» Абу-Даби эти истребители и продвинутые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
С ответным заявлением пришлось выступать канцелярии Нетаньяху.
Исторический мирный договор между Израилем и ОАЭ не содержит согласия Израиля на какую-либо сделку по продаже оружия между США и ОАЭ. В мирном договоре с ОАЭ нет ни одного пункта по этому вопросу, и США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного преимущества, — говорится в сообщении канцелярии.
Как известно, обязательство обеспечивать превосходство Израиля американцы взяли на себя после войны Судного дня.
Министр разведки Израиля Эли Коэн также сообщил, что не слышал о каких-либо переменах в позиции еврейского государства по поводу недопустимости продажи США продвинутых и стратегических типов вооружений ОАЭ.
В случае, если Нетаньяху осмелился согласовать за спиной у общественности соответствующий пункт сделки, это не может не заинтересовать Египет, которому долгое отказывали в приобретении американских истребителей по той же причине — необходимости сохранять превосходство Израиля. Попытка продать германские субмарины ThyssenKrupp египтянам ранее стала предметом тщательного расследования в рамках «дела 3000» о коррупции, которое напрямую касается Нетаньяху.
В конце концов, оформляя сделку о сближении Израиля и Эмиратов, глава израильского правительства заботился главным образом о своём политическом будущем: до настоящего времени двум странам удавалось сотрудничать в регионе и без заключения официальных пактов. Согласование сделки ещё и в ущерб национальным интересам еврейского государства может стать отягчающим обстоятельством, которое сыграет против репутации и позиций премьера.