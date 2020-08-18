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Крупнейшие учения танкистов начались в Челябинской области 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Масштабные учения танкистов начались в ЦВО
Фото: пресс-служба ЦВО
Самое масштабное учение танкистов, в котором принимают участие около восьми тысяч военнослужащих и задействовано более 1800 единиц техники, началось в Челябинской области.

"Практически задачи на 255-м межвидовом полигоне отработают танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии. А также — расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон", — передает пресс-служба Центрального военного округа.

Так, наземная группировка будет представлена танками Т-72Б3М, артиллерийскими тягачами "Медведь", гаубицами "Мста-Б", реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" и так далее. В составе смешанной авиагруппы — пара самолетов-разведчиков Су-24МР, звенья многофункциональных бомбардировщиков Су-34, а также вертолеты: транспортно-боевые Ми-8МТВ и ударные Ми-24П.

"В ходе активной фазы авиация обеспечит огневую поддержку подразделениям, ведущим бой при маневренной и позиционной обороне флангов, глубоких наступательных действиях с закреплением на достигнутых рубежах и разгроме условного противника", — пояснили в ЦВО.

Результатом учений должно стать улучшение практических навыков командиров в организации боевых действий, управлении подразделениями. И все это — в условиях быстроменяющейся обстановки. В сценарии — оборона от воздушного нападения противника, разгром подразделений "неприятеля". Будут применены и методы, которые используются в современных вооруженных конфликтах.
Завершится учение 28 августа.
Напомним, гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года, она дислоцируется на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении дивизии — современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , ФЦНИВТ СНПО Элерон , Челябинская Область
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