В Северной Осетии на полигоне "Тарское" прошла совместная контрольная тренировка военной комендатуры и военной автоинспекции Южного военного округа. Тренировка прошла в рамках подготовки к масштабным военным учениям "Кавказ-2020". Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут осенью на территории Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Дагестане и Крыму. Активная фаза учений "Кавказ-2020" запланирована на 21-26 сентября. "Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Читайте также