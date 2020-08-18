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Турция создаст военно-морскую базу в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 44 минуты назад
Турция создаст военно-морскую базу в Ливии
Фото: Reuters
Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Согласно договоренности, в Мисурате будет создан трехсторонний военный координационный центр, пишет «Коммерсант».

«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах», — сказано в сообщении «Аль-Арабии».

Соглашение было принято для «повышения боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС».
Напомним, в конце июля Россия и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии.
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Армия , В мире , Катар , Ливия , Турция
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