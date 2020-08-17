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В Минобороны РФ рассказали, кто обстрелял блокпост в Сирии 

ИА Regnum и ещё 2 32 минуты назад
Минобороны рассказало, кто обстрелял блокпост в Сирии
Фото: РИА Новости
Американские ВВС обстреляли сирийский блокпост в районе населённого пункта Телль-Дахаб (провинция Хасеке, Сирия), сообщили 17 августа в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
По словам Александра Щербицкого, возглавляющего Центр, сирийские военные были атакованы с американских вертолётов 17 августа 2020 г. в 9:45 мск. По данным сирийской стороны, один военнослужащий Сирийской арабской армии погиб и двое получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о гибели сирийского военнослужащего в результате американского авиаудара утром 17 августа сообщили СМИ республики. Американское командование отрицает свою причастность к гибели сирийца и сам факт авиаудара.
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Армия , Министерство обороны , Сирия
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