Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Слезоточивый газ для разгона митингующих оказался способен привести к смерти 

Ferra.ru 2 часа назад
Слезоточивый газ оказался способен привести к смерти
Фото: Ferra.ru
Слезоточивый газ для разгона митингующих оказался способен привести к смерти. По крайней мере, об этом говорится в заявлении американского доктора Рохини Хаара.
Так, по словам преподавателя Калифорнийского университета в Беркли и медицинского советника организации «Врачи за права человека», вопреки расхожему мнению, у слезоточивого газа имеется смертельная доза. Помимо этого специалист предложил вспомнить, что каких-либо массовых тестов тех самых спецсредств, что используются при разгоне митингов, никто не проводил — именно это позволяет допускать наличие совершенно разных побочных эффектов, которые могут преследовать людей, столкнувшихся с применением по отношению к ним слезоточивого газа.
Если же опираться на имеющиеся данные, то согласно информации центра по контролю за заболеваниями, длительное или частое воздействие газа может привести к слепоте, дыхательной недостаточности и, как говорилось чуть ранее, смерти.
Ferra.ru: последние новости
Российские истребители Су-30СМ будут бить по кораблям гиперзвуковыми ракетами Российские истребители Су-30СМ будут бить по кораблям гиперзвуковыми ракетами Опубликовано видео с аварийной посадкой российского истребителя со сломанным шасси Опубликовано видео с аварийной посадкой российского истребителя со сломанным шасси Российские беспилотники смогут атаковать противника с десантных кораблей Российские беспилотники смогут атаковать противника с десантных кораблей
Комментарии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы США и Израиля по борьбе с С-400
Раскрыты планы США и Израиля по борьбе с С-400
Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
В ЕС заявили о нежелании отталкивать от себя Белоруссию
В ЕС заявили о нежелании отталкивать от себя Белоруссию
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение