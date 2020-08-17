Слезоточивый газ оказался способен привести к смерти

Слезоточивый газ для разгона митингующих оказался способен привести к смерти. По крайней мере, об этом говорится в заявлении американского доктора Рохини Хаара.

Так, по словам преподавателя Калифорнийского университета в Беркли и медицинского советника организации «Врачи за права человека», вопреки расхожему мнению, у слезоточивого газа имеется смертельная доза. Помимо этого специалист предложил вспомнить, что каких-либо массовых тестов тех самых спецсредств, что используются при разгоне митингов, никто не проводил — именно это позволяет допускать наличие совершенно разных побочных эффектов, которые могут преследовать людей, столкнувшихся с применением по отношению к ним слезоточивого газа.

Если же опираться на имеющиеся данные, то согласно информации центра по контролю за заболеваниями, длительное или частое воздействие газа может привести к слепоте, дыхательной недостаточности и, как говорилось чуть ранее, смерти.