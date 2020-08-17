Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Впервые в мире создан двухместный истребитель пятого поколения 

Популярная механика 2 часа назад
Создан двухместный истребитель пятого поколения
Фото: кадр видео
Поднебесная является второй страной в мире, серийно производящей истребители пятого поколения. И, похоже, как недавно выяснилось, первой, создавшей его двухместную модификацию. В Сети появилось сразу несколько свидетельств того, что китайская военная авиационная промышленность смогла довести до летных испытаний версию истребителя J-20 с двумя креслами в кабине пилотов.
Изображение новинки в воздухе пока всего одно и его происхождение, а также обстоятельства съемки неизвестны. Ряд профильных уважаемых Telegram-каналов и СМИ (включая блог BMPD и «Российскую газету») ссылаются на сайт китайской сети телевещания CCTV. Однако найти исходное видео, из которого был «вырван» кадр пока не представляется возможным — поиск по порталу «Центрального телевидения Китая» не дал результатов.
Что примечательно, другие источники распространяют несколько иную версию. Издание South China Morning Post утверждает, что двухместный J-20 будет обладать посадкой пилотов, аналогичной российскому истребителю-бомбардировщику Су-34, то есть не друг за другом, а плечом к плечу. В подтверждение своих слов SCMP приводит отчет о разработке самолета, опубликованный на китайском военно-технологическом медиапортале War Industry Black Technology.
В любом случае, даже если данная информация окажется «вбросом», «уткой» или просто неправильно интерпретирована, Китай еще год назад заявлял, что ведет разработку этого варианта J-20 и рано или поздно мы его увидим. Предположительно, он будет выполнять роль тактического авиационного комплекса радиообнаружения и наведения, помогая другим истребителям вокруг выявлять и идентифицировать цели. Его американский «коллега» F-35 работает в таком режиме «штатно» и не требует второго человека в кабине.
Насколько известно, двухместных вариантов истребителей пятого поколения, кроме Китая, больше нигде не разрабатывается. Американский F-22 Raptor мог получить такую модификацию для расширения его возможностей при работе по наземным целям, но идею отвергли по финансовым соображениям. Россия и Индия планировали совместно разрабатывать проект FGFA на базе Су-57, в рамках которого была предусмотрена двухместная версия самолета, однако сотрудничество зашло в тупик и было заморожено.
Многоцелевой истребитель пятого поколения Chengdu J-20 (“Чэнду”, «Черный орел») впервые взлетел в 2011 году, а в строй ВВС НОАК в 2017 году. По состоянию на декабрь 2019 года всего было произведено 50 единиц. В дополнение к нему на территории Китая также разрабатывается более легкий перспективный боевой самолет — Shenyang J-31, взлетевший на год позже своего «старшего брата». Текущий статус этого проекта на данный момент неясен, известно лишь, что его точно не забросили и продолжают дорабатывать.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Популярная механика: последние новости
B-21 начал лётные испытания бортовых систем B-21 начал лётные испытания бортовых систем Пентагон создаст подразделение для изучения НЛО Пентагон создаст подразделение для изучения НЛО Корейцы показали радар, отслеживающий 1000 целей Корейцы показали радар, отслеживающий 1000 целей
Комментарии
Армия , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение