Создан двухместный истребитель пятого поколения

Поднебесная является второй страной в мире, серийно производящей истребители пятого поколения. И, похоже, как недавно выяснилось, первой, создавшей его двухместную модификацию. В Сети появилось сразу несколько свидетельств того, что китайская военная авиационная промышленность смогла довести до летных испытаний версию истребителя J-20 с двумя креслами в кабине пилотов.

Изображение новинки в воздухе пока всего одно и его происхождение, а также обстоятельства съемки неизвестны. Ряд профильных уважаемых Telegram-каналов и СМИ (включая блог BMPD и «Российскую газету») ссылаются на сайт китайской сети телевещания CCTV. Однако найти исходное видео, из которого был «вырван» кадр пока не представляется возможным — поиск по порталу «Центрального телевидения Китая» не дал результатов.

Что примечательно, другие источники распространяют несколько иную версию. Издание South China Morning Post утверждает, что двухместный J-20 будет обладать посадкой пилотов, аналогичной российскому истребителю-бомбардировщику Су-34, то есть не друг за другом, а плечом к плечу. В подтверждение своих слов SCMP приводит отчет о разработке самолета, опубликованный на китайском военно-технологическом медиапортале War Industry Black Technology.

В любом случае, даже если данная информация окажется «вбросом», «уткой» или просто неправильно интерпретирована, Китай еще год назад заявлял, что ведет разработку этого варианта J-20 и рано или поздно мы его увидим. Предположительно, он будет выполнять роль тактического авиационного комплекса радиообнаружения и наведения, помогая другим истребителям вокруг выявлять и идентифицировать цели. Его американский «коллега» F-35 работает в таком режиме «штатно» и не требует второго человека в кабине.

Насколько известно, двухместных вариантов истребителей пятого поколения, кроме Китая, больше нигде не разрабатывается. Американский F-22 Raptor мог получить такую модификацию для расширения его возможностей при работе по наземным целям, но идею отвергли по финансовым соображениям. Россия и Индия планировали совместно разрабатывать проект FGFA на базе Су-57, в рамках которого была предусмотрена двухместная версия самолета, однако сотрудничество зашло в тупик и было заморожено.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Chengdu J-20 (“Чэнду”, «Черный орел») впервые взлетел в 2011 году, а в строй ВВС НОАК в 2017 году. По состоянию на декабрь 2019 года всего было произведено 50 единиц. В дополнение к нему на территории Китая также разрабатывается более легкий перспективный боевой самолет — Shenyang J-31, взлетевший на год позже своего «старшего брата». Текущий статус этого проекта на данный момент неясен, известно лишь, что его точно не забросили и продолжают дорабатывать.