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Российское оружие рискует потерять актуальность для Индии 

News.ru 40 минут назад
Оружие РФ рискует потерять актуальность для Индии
Фото: news.ru
Промедление с поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию может привести к ослаблению интереса Нью-Дели к российскому рынку. Анализируя стремление индийской стороны диверсифицировать источники оружейного импорта, гонконгская пресса отмечает уменьшение её зависимости от российских поставщиков. Нового взгляда в этой сфере от индийцев требует ситуация на границе с Китаем, где по-прежнему сохраняется напряжённость, считают наблюдатели.
Те времена, когда индийское руководство зависело от Москвы в плане импорта оружия, ушли в прошлое, пишет The South China Morning Post (SCMP). В последнее время появились явные признаки того, что Нью-Дели изучает принципиально новые источники импорта оружия, а это является большим стратегическим изменением. Так, издание указывает на интенсификацию оружейных закупок у американских производителей. Рынок США остаётся для Индии одним из наиболее перспективных, что подтверждается заключением сторонами ряда документов, которые создают базу для военно-технического сотрудничества. Аналитики говорят: не исключено, что сейчас администрация президента США заинтересована в партнёрстве с индийцами больше, чем когда-либо, если учесть ту конфронтационную линию, которую занял Белый дом в отношении Пекина на фоне ситуации с распространением нового коронавируса. Индия была и остаётся важным противовесом китайской политике в регионе.
Принимать какие-то меры вынуждена и сама Индия. В районе Ладакха сохраняется напряжённость, которая возникла примерно два месяца назад из-за столкновений индийских и китайских военнослужащих. Тогда погибли 20 индийских солдат, 76 получили ранения. Среди убитых называют и четыре десятка китайских военнослужащих. Эти события послужили поводом для переброски Индией и Китаем в Ладакх своих воинских частей, военной техники и авиации. Только в июле по компромиссу сторон начался постепенный обоюдный отвод войск из зоны конфликта.
Однако именно на этом фоне министерство обороны Индии начало ускоренное выполнение проектов по производству и приобретению новейшего оружия для своих сил. Местная пресса сообщала, что Совет по оборонным закупкам (DAC) под руководством главы оборонного ведомства Раджната Сингха решил ускорить реализацию планов по модернизации находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны 90 средневысотных дронов Haron израильского производства и оснащению их высокоточным оружием — для нанесения ударов по наземным целям. Оно, как сообщается, будет включать авиабомбы с лазерным наведением, ракеты класса «воздух-поверхность» и противотанковые управляемые ракеты воздушного базирования.
По данным агентства Bloomberg, во время июльского визита в Москву индийской делегации во главе с министром обороны страны Раджнатхом Сингхом обсуждался вопрос ускорения отправки ЗРС С-400 Нью-Дели. Соответствующий договор на сумму примерно в $5 млрд был заключён между двумя странами ещё два года назад. Согласно действующим договорённостям, С-400 должны быть доставлены индийской стороне в декабре 2021 года. Помимо этого, индийцы просили российских поставщиков ускорить поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С», боеприпасов и штурмовых винтовок, писали индийские СМИ, связывая обращения с конфликтом с КНР.
Однако можно допустить, что на фоне пограничного конфликта в Ладакхе Москва притормозит с реализацией контрактов с Нью-Дели, как, по некоторым данным, уже сделала это с поставкой С-400 Пекину — под предлогом карантина. Правда, такое развитие событий может только стимулировать интерес индийцев к американскому рынку, говорят аналитики. Вопрос только в том, устроит ли такая ситуация Россию.
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Армия , Министерство обороны , Администрация США , Индия , Китай , Москва , Нью-Дели , США
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