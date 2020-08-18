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На юге России стартовали тыловые учения 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
На юге России стартовали тыловые учения
Фото: Минобороны РФ
В сентябре на территории ЮВО пройдут самые крупные в этом году стратегические командно-штабные маневры "Кавказ-2020". Учения штабов, частей и организаций материально-технического обеспечение округа — своего рода подготовка к ним.
Хотя правильнее будет назвать их контролем готовности тыловиков к главному экзамену года.
Отсюда — масштаб нынешних тренировок. К ним привлекают около 6 тысяч солдат и офицеров, 750 единиц военной и специальной техники. По данным Минобороны России, будут одновременно задействованы 25 полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и в Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму, на наших армейских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Отдельные эпизоды тыловики разыграют на 16 аэродромах Юга России.
Военные будут развертывать полевые аэродромы, строить переправы и наводить железнодорожные мосты, восстанавливать вооружение и технику

"В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море", — сообщили вчера в военном ведомстве страны.

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Комментарии
Армия , Войска , Кавказ , Министерство обороны
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