На юге России стартовали тыловые учения 

В сентябре на территории ЮВО пройдут самые крупные в этом году стратегические командно-штабные маневры "Кавказ-2020". Учения штабов, частей и организаций материально-технического обеспечение округа — своего рода подготовка к ним.

Хотя правильнее будет назвать их контролем готовности тыловиков к главному экзамену года.

Отсюда — масштаб нынешних тренировок. К ним привлекают около 6 тысяч солдат и офицеров, 750 единиц военной и специальной техники. По данным Минобороны России, будут одновременно задействованы 25 полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и в Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму, на наших армейских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Отдельные эпизоды тыловики разыграют на 16 аэродромах Юга России.

Военные будут развертывать полевые аэродромы, строить переправы и наводить железнодорожные мосты, восстанавливать вооружение и технику