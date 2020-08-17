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B-21 начал лётные испытания бортовых систем 

Популярная механика 1 час назад
B-21 начал лётные испытания бортовых систем
Фото: Популярная механика
ВВС США приступили к лётным испытаниям бортовых систем перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, используя летающую лабораторию на базе одного из серийных самолётов.
Лётные испытания бортовых систем при помощи летающей лаборатории позволяют существенно сократить время запуска в эксплуатацию новых летательных аппаратов, поскольку обычно они завершаются к тому моменту, как разработчик соберёт первый лётный образец самолёта. Правда, какой именно самолёт был переделан Northrop Grumman в лабораторию для испытания систем бомбардировщика В-21, военные не раскрывают.
Параллельно с испытаниями ведётся и сборка первого лётного образца перспективного самолёта. Военные надеются, что это позволит им выдержать все сроки создания бомбардировщика, который планируется поднять в воздух в декабре 2021 года. Первый полёт B-21 будет осуществлён с аэродрома 42-го авиационного завода в калифорнийском городе Палмдейл. Во время первых лётных испытаний он пролетит всего 35 километров — до авиабазы ВВС США «Эдвардс».
В июне текущего года Northrop Grumman испытала бортовые систем бомбардировщика на стенде под управлением Kubernetes. По оценкам военных, система позволит гораздо быстрее выпускать патчи и обновления, в некоторых случаях сократив время между релизами всего до нескольких недель. Напомним, что Northrop Grumman получила контракт на разработку и производство бомбардировщиков B-21 в 2015 году.
Эскизное проектирование самолёта завершилось в 2019 году. Его сертификация для перевозки и применения ядерного оружия будет проводиться спустя несколько лет после принятия B-21 на вооружение. Новый стратегический бомбардировщик поступит на вооружение США в середине 2020-х годов. В общей сложности Пентагон намерен закупить не менее 100 новых самолётов на замену B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.
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Армия , Пентагон , США
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