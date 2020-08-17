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Концерн «Калашников» создал новый автомат АК-19 

Вечерняя Москва 2 часа назад
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Фото: Калашников
Концерн «Калашников» создал новый автомат АК-19 на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 миллиметра. Об этом сообщается на официальной странице концерна в соцсети Facebook.
Отмечается, что длина ствола оружия составляет 415 миллиметров, а масса — 3,350 грамма. Среди его особенностей назвали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
В «Калашникове» пояснили, что автомат будет впервые представлен на форуме «Армия—2020», который состоится в период с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».
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Армия , Оружие , ФСБ , Ижмаш , НАТО
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