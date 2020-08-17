Су-27 перехватил самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения ею Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель
Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.