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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтийским морем 

ТК «Звезда» и ещё 5 46 минут назад
Су-27 перехватил самолет-разведчик США
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения ею Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель

Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
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Армия , Катастрофы , НЦУО РФ , США
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