Су-27 перехватил самолет-разведчик США

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения ею Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель