Российские «Уралы» заметили на пути к Белоруссии

На автодороге из Санкт-Петербурга в сторону границы с Белоруссией заметили колонну грузовиков без автомобильных номеров. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.

Собеседник издания рассказал, что он ехал из Пскова в Петербург, а на встречу ему двигались «Уралы» и Hummer. Всего за четыре часа он встретил около 30-40 таких автомобилей. Все машины, по словам очевидца, были без номеров, часть из них — «военного цвета», а часть — «как у ОМОНа». «Думаю, едут к границе с Белоруссией», — предположил он.

fontanka.ru

В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» сообщили, что замеченные образцы техники не стоят на его вооружении. В то же время один из источников издания в Вооруженных силах России напомнил, что «во времена украинских событий любая колонна автоматически "направлялась" очевидцами на Украину».

Ранее в августе сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии дважды слетал в Россию — воздушное судно сначала побывало на подмосковном военном аэродроме, а затем — в Рязанской области. Тогда же в Белоруссии побывали VIP-самолеты Минобороны России . Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК.