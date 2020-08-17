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Белоруссия в огне. Главное

На пути из Петербурга к границе Белоруссии заметили десятки «Уралов» без номеров 

Lenta.ru и ещё 2 25 минут назад
Российские «Уралы» заметили на пути к Белоруссии
Фото: РИА Новости
На автодороге из Санкт-Петербурга в сторону границы с Белоруссией заметили колонну грузовиков без автомобильных номеров. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.
Собеседник издания рассказал, что он ехал из Пскова в Петербург, а на встречу ему двигались «Уралы» и Hummer. Всего за четыре часа он встретил около 30-40 таких автомобилей. Все машины, по словам очевидца, были без номеров, часть из них — «военного цвета», а часть — «как у ОМОНа». «Думаю, едут к границе с Белоруссией», — предположил он.
fontanka.ru
В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» сообщили, что замеченные образцы техники не стоят на его вооружении. В то же время один из источников издания в Вооруженных силах России напомнил, что «во времена украинских событий любая колонна автоматически "направлялась" очевидцами на Украину».
Ранее в августе сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии дважды слетал в Россию — воздушное судно сначала побывало на подмосковном военном аэродроме, а затем — в Рязанской области. Тогда же в Белоруссии побывали VIP-самолеты Минобороны России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста и столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Регулярно для разгона протестующих в Минск направляются различные виды вооружения и техники. Среди них называют, в частности, водометы и гранатометы.
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Армия , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Фонтанка.Ру , Псков , Санкт-Петербург
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