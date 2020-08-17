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На дороге из Санкт-Петербурга Псков заметили колонну из 30-40 «Уралов» без номеров, пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.

«За 4 часа дороги Псков — СПб встретил около 30–40 «Уралов», двигающихся без номеров. Были ещё машины типа «Хаммер». Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров», — заявил очевидец.

Он предположил, что колонна двигалась по направлению к границе с Белоруссией.

Фонтанка

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что представленная на снимках техника не состоит на вооружении войск округа.

Ранее о колонне военной техники сообщило НКО Conflict Intelligence Team. Там предположили, что техника принадлежит Росгвардии . Машины не имеют номерных и других опознавательных знаков. По словам очевидцев, в грузовиках сидят люди в черной форме, также без опознавательных знаков.

Также военная техника была замечена читателями «Медузы» на трассе М1 Москва — Минск.