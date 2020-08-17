На пути следования российско-турецкого военного патруля в провинции Идлиб Сирии произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным другого Telegram-канала, самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с турецким бронеавтомобилем MRAP Kirpi. На опубликованном ролике видно, как бронетранспортер едет по дороге, а затем возле него что-то детонирует. Инцидент произошел на трассе М4.

Предыдущее нападение на российских военных произошло в июле. Тогда в результате атаки террориста-смертника были ранены трое военнослужащих, двое из них — представители ингушского батальона военной полиции. Пострадавших эвакуировали.