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Мощный взрыв: российские военные подорваны в Сирии 

Алиса Селезнёва и ещё 2 51 минуту назад
Российско-турецкий патруль подорвался в сирийском Идлибе.
Российские военные не пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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Армия , Видео , Происшествия , Сирия
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