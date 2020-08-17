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Мощный взрыв: российские военные подорваны в Сирии
Алиса Селезнёва
и
ещё 2
51 минуту назад
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Российско-турецкий патруль подорвался в сирийском Идлибе.
Российские военные не пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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