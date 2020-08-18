Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии не исключают появления военных баз НАТО 

ИА Regnum и ещё 10 41 минуту назад
«В Белоруссии появятся базы НАТО, будут нацелены на Россию»
Фото: Reuters
Для стран Запада Белоруссия интересна только как территория для размещения военных баз против России. Об этом заявил 18 августа военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, плох нынешний глава Белоруссии Александр Лукашенко, или хорош, но он является элементом стабильности. В случае же прихода к власти в республике оппозиции, на её территории могут быть размещены иностранные войска.

«В Белоруссии появятся базы НАТО, с ракетами, которые будут нацелены на Россию. Белоруссия нужна только как территория», — заявил Коротченко.

ИА Regnum: последние новости
Минобороны Белоруссии провело встречи с военными атташе НАТО и Украины Минобороны Белоруссии провело встречи с военными атташе НАТО и Украины Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа Генсек НАТО отрицает наращивание войск альянса у границ Белоруссии Генсек НАТО отрицает наращивание войск альянса у границ Белоруссии
Армия , Игорь Коротченко , Александр Лукашенко , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Семья российских туристов утонула на глазах у ребенка
Семья российских туристов утонула на глазах у ребенка
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
В США восхитились смекалкой российских подводников
В США восхитились смекалкой российских подводников
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение