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Корабли ТОФ провели стрельбы на учениях у Камчатки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Корабли ТОФ провели стрельбы на учениях у Камчатки
Фото: РИА Новости
Ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в ходе учений провели артиллерийские стрельбы по береговым и морским целям на Камчатке, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Тактическая группа кораблей Тихоокеанского флота в составе Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» провела у побережья Камчатки учения с выполнением артиллерийских стрельб по морским и береговым целям», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В частности, в Авачинском заливе корабли поразили буксируемый морской корабельный щит, имитирующий надводные силы условного противника. После этого «Варяг» и «Адмирал Пантелеев» провели стрельбы в районе Халактырского пляжа по береговым целям.

«Стрельба по мишеням, имитирующим защищенные огневые точки и скопление боевой техники условного противника велась из 130-мм установки АК-130 и 100-мм установок АК-100», — пояснили в пресс-службе.

Для наведения корабельной артиллерии, корректировки огня и контроля результатов был использован беспилотник «Орлан-10».
15 августа отряд кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входят гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Совершенный», малые противолодочные корабли и суда обеспечения, вышли из Владивостока для участия в тактических учениях в дальней морской зоне.
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Комментарии
Армия , Войска , ИТАР-ТАСС
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