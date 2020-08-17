13 августа в рамках двусторонних учений 2-ой и 41-ой армий Центрального военного округа на полигоны в Кемеровской области и в Республике Тыва была переброшена военная техника и личный состав. Перемещение осуществлялось под прикрытием вертолетов Ми-24П и Ми-8АМТШ и дымовых завес. По замыслу учения, противник вскрыл базовые районы расположения войск. Для выхода из-под удара условного противника командование приняло решение произвести передислокацию войск в запасные районы. В учениях участвует порядка 12 тысяч военнослужащих и около 3 тысяч единиц военной техники. Дымовая завеса была осуществлена с помощью термодымовой аппаратуры ТДА-3.
Появилось видео переброски техники под прикрытием
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