15 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря был обнаружен приближающийся к границам Российской Федерации радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Для перехвата иностранного самолета в воздух поднялся российский Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Он приблизился к ЕР-3Е Aries на безопасное расстояние и идентифицировал его. Весь полет Су-27 проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. После чего самолет США развернулся и начал удаляться от Государственной границы РФ. Тогда российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
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