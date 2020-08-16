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Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400 

РИА Новости 16 минут назад
Раскрыты планы США и Израиля по борьбе с С-400
Фото: ТАСС
США и Израиль готовятся к сценарию, при котором Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пишет Breaking Defense.
Издание отмечает, что покупка Тегераном российских комплексов возможна в случае снятия оружейного эмбарго.
Авторы статьи напоминают, что ранее американские и израильские военные провели совместные учения, направленные на отработку нейтрализации систем ПВО и авиации истребителями F-35. Отмечается, что подобная тактика может применяться и в случае противостояния комплексам С-400.
Breaking Defense подчеркивает, что Тегеран уже пытался вести с Москвой переговоры о покупке "Триумфов" в 2019 году, но тогда получил отказ. Однако, как считают аналитики, снятие эмбарго с Ирана видится все более возможным, а вместе с этим может усилиться сотрудничество двух стран в военной сфере.
В прошлом году иранские власти допускали приобретение С-400. При этом Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечала, что Россия готова поставить эти комплексы, но от Тегерана пока таких заявок не поступало.
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Армия , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Израиль , Иран , США , Тегеран
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