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Белоруссия в огне. Главное

В НАТО опровергли слова Лукашенко о стягивании сил к границам Белоруссии 

РИА «ФедералПресс» и ещё 5 1 час назад
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс не наращивает свои силы в Восточной Европе.
Она подчеркнула, что никакого наращивания сил Североатлантического Альянс в регионе нет. Тем не менее, организация внимательно следит за разворачивающейся в Белоруссии ситуации.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что белорусские власти должны уважать основные права и свободы людей. Помимо этого, следует уважать право граждан республики на свободу слова и мирный протест, сообщает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного контингента НАТО у границ республики. По его словам, такни и самолеты альянса находятся в 15 минутах от границ Белоруссии.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Армия , Видео , В мире , Белоруссия в огне , Йенс Столтенберг , Александр Лукашенко , НАТО , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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