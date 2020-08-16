Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс не наращивает свои силы в Восточной Европе.
Она подчеркнула, что никакого наращивания сил Североатлантического Альянс в регионе нет. Тем не менее, организация внимательно следит за разворачивающейся в Белоруссии ситуации.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что белорусские власти должны уважать основные права и свободы людей. Помимо этого, следует уважать право граждан республики на свободу слова и мирный протест, сообщает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного контингента НАТО у границ республики. По его словам, такни и самолеты альянса находятся в 15 минутах от границ Белоруссии.